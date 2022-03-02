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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: مصر لم تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة الفترة الحالية

عميد كلية سياسة واقصاد
عميد كلية سياسة واقصاد القاهرة

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن كيف تتأثر مصر بالحرب القائمة بين روسيا و أوكرانيا .

 

قال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، ارتفعت أسعار الطاقة ، ولكن هذا لم يؤثر على مصر بشكل كبير ،  فمصر أصبحت الآن من الدول المصدرة للغاز و ستستفيد مصر بفرق السعر الذى ينتج عن زيادة سعر الغاز .

 

وأشار أيضا الدكتور محمود السعيد ، أن مصر تتأثر فى اتجاهين وهما سعر الحبوب فمصر وأوكرانيا من الدول المصدرة للحبوب و القمح ومصر تستورد من خلالهم كميات كبيرة جدا وبالتالى مصر يمكن أن تتأثر اقتصاديا بارتفاع السعر فى هذه المنتجات الزراعية ، و المجال الثانى فهو السياحة مصر من أكبر الدول التى تستقبل سياح من روسيا وأوكرانيا فتتأثر مصر بحركية السياحة .

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على الجانب الآخر ، طمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الجميع على الطلاب المصريين الموجودين فى أوكرانيا ، وأن الوزارة تتواصل مع الطلاب بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية والملحق الثقافي بأوكرانيا.

 

وأكد عبد الغفار ، أن  3220 طالبا سجلوا عبر المنصة ادرس في مصر تحت الإشراف العلمي ، بنسبة تصل لـ90% من إجمالي الطلاب يلتحقون بكليات الطب والقطاع الهندسي.

وأشار إلى  أن هذا العام سافر 143 طالبا ، وجارى التنسيق مع وزارة الهجرة  والخارجية للتواصل مع الجامعات المتواجدين بها للاطمىنان علي الدراسة 

مصر حرب روسيا و اوكرانيا ارتفاع أسعار الطاقة جامعة القاهرة عميد كلية السياسة و الاقتصاد

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