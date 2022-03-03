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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

الراهب المسن
الراهب المسن

ظهرت مؤخراً شائعات مريبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول راهب مسن وصل سنه إلى نحو 399 عاما.

و أصطحبت تلك القصة المروجة عبر السوشيال ميديا، صورة لشخص مسن للغاية يقال أنه عاش لحوالي 4 قرون من الزمن.


وزعم رواد السوشيال ميديا، أن هذا الشخص راهبة  بوذي، عاش منذ عام 1623 هو نفس القرن الذي توفيت فيه زوجة ويليام شكسبير آن هاثاواي.

راهب

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، لم تدم هذه الشائعة كثيراً، بعد  أن ظهرات شائعات زائفة أخرى  حول هذا الراهب، حيث قال اخرون أن هذا الشخص راهب يصل عمره لنحو 163 عامًا.

فيما أفادت الصحيفة، أن إذا كان هذا الراهب قد عاش ما يقرب من 400 عام على هذا الكوكب، فسيكون العلماء متحمسين لاكتشاف أسرارها والمؤرخين اليائسين لتوثيق آرائها حول أي شيء من الثورة الفرنسية إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

بينما يعتقد بعض العلماء أن الحد الأقصى لعمر الإنسان هو 150 عامًا ، وفقًا لإحدى الدراسات.
وأوضحت الصحيفة ان هذا الشخص المعمر يدعى لوانج فو يا، أو لوانج تا ، هو راهب بوذي يشاع أنه عاش  إما 163 أو 399 ، لكنه في الواقع 109، وإنه يعيش في تايلاند وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به على نطاق واسع حيث شوهد وهو نائم وبجانبه فتاة تصلي من اجله  

راهب


وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا يزال أمام لوانج فو يا، طريقا  طويلا  ليصبح أكبر شخص معمرًا على وجه الأرض.

وأفادت الصحيفة، أن أكبر معمرة على الإطلاق عاشت  حتى عمر 122 عامًا و 164 يومًا ، وهي الفرنسية جين كالمينت، وأكبر معمرة على قيد الحياة حاليًا هي اليابانية كين تاناكا ، البالغة من العمر 119 عامًا والتي ولدت في 2 يناير 1903.

شائعات راتب مسن قرون القصة منوعات

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رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

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