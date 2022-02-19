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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الباروكة طارت.. طرائف في بريطانيا تسببها العاصفة يونس

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في بريطانيا لرجل يقف في الشارع و يطير شعره المستعار الذي كان يضعه على رأسه بسبب قوة العاصفة يونس التي تضرب بريطانيا في الأيام الحالية . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن رجل بريطاني كان واقفا في مقطع فيديو منتشر بين رواد التواصل الإجتماعي و الذي اظهر قوة العاصفة التي تسببت في نزع الشعر المستعار من فوق رأس الرجل . 

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تسبب ذلك الموقف الطريف الذي قام أحد المواطنين من تصويره من خلال نافذة منزله، في إثارة السخرية بين الرواد على وسائل التواصل الإجتماعي و انتشر المقطع بين الرواد بسرعة كبيرة، موضحين أن ما حدث يعتبر من طرائف العاصفة .

وبحسب ما ظهر في الفيديو فإن الرجل قام بإلتقاط الشعر المستعار بعد سقوطه على الأرض بسبب الكتل الهوائية الشديدة التي مرت عليه ، وعلى الفور قام بإرتدائها مرة آخرى و لكنه لم يتخيل أن هناك شخص قام بإلتقاط تلك اللقطة الكوميدية.

 
جدير بالذكر، أن السلطات البريطانية قامت بتعليق رحلاتها الجوية و إغلاق المدارس و الجامعات لحين انتهاء تلك العاصفة حفاظا على حياة مواطنيها. 

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رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو بريطانيا الشارع العاصفة يونس

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