الباروكة طارت.. طرائف في بريطانيا تسببها العاصفة يونس

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في بريطانيا لرجل يقف في الشارع و يطير شعره المستعار الذي كان يضعه على رأسه بسبب قوة العاصفة يونس التي تضرب بريطانيا في الأيام الحالية .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن رجل بريطاني كان واقفا في مقطع فيديو منتشر بين رواد التواصل الإجتماعي و الذي اظهر قوة العاصفة التي تسببت في نزع الشعر المستعار من فوق رأس الرجل .



تسبب ذلك الموقف الطريف الذي قام أحد المواطنين من تصويره من خلال نافذة منزله، في إثارة السخرية بين الرواد على وسائل التواصل الإجتماعي و انتشر المقطع بين الرواد بسرعة كبيرة، موضحين أن ما حدث يعتبر من طرائف العاصفة .

وبحسب ما ظهر في الفيديو فإن الرجل قام بإلتقاط الشعر المستعار بعد سقوطه على الأرض بسبب الكتل الهوائية الشديدة التي مرت عليه ، وعلى الفور قام بإرتدائها مرة آخرى و لكنه لم يتخيل أن هناك شخص قام بإلتقاط تلك اللقطة الكوميدية.



جدير بالذكر، أن السلطات البريطانية قامت بتعليق رحلاتها الجوية و إغلاق المدارس و الجامعات لحين انتهاء تلك العاصفة حفاظا على حياة مواطنيها.

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