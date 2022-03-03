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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتوطين الصناعة في المملكة.. لوسيد الكهربائية تصنع 150 ألف سيارة سنويا بالسعودية

مجموعة لوسيد المختصة
مجموعة لوسيد المختصة في صناعة السيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة لوسيد المختصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة الاثنين الماضى عن خططها لبناء منشأة تصنيع جديدة في المملكة العربية السعودية.

 

تقول الشركة فى بيان لها أنها تخطط لبدء بناء سياراتها في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بهدف تصنيع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً، والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك نحو 63% من أسهم مجموعة السيارات الكهربائية.

 

يُذكر أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية كانت قد أعلنت رسمياً عن توقيع عقد إيجار تطويري مع صانع السيارات الكهربائية المحدودة لمدة 25 عاماً بقيمة 113.5 مليون ريال .

 

 وصرحت شركة إعمار في بيان على موقع تداول، إنه بموجب هذا العقد ستستأجر الشركة قطعة أرض صناعية في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع وتجميع السيارات مع كافة الخدمات المساندة.

 

وكانت قد تجاوزت قيمة لوسيد موتورز المدعومة من المملكة العربية السعودية حالياً قيمة مجموعة فورد بالكامل ، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة أسهمها بعد إعلان نتائجها المالية الفصلية، وتسليم بعض نسخ إير السيدان الكهربائية بالكامل قبل بضعة اشهر .

 

و قفز قيمة سهم لوسيد ما يقرب من 24% ، ليُصبع سعره 55.42 دولار ، ولترتفع قيمة الشركة إلى 90 مليار دولار تقريباً، مقارنة بـ فورد البالغ قيمتها حوالي 79 مليار دولار .

 

والجدير بالذكر ان شركة لوسيد هي شركة أمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تأسست في 2007، يعد صندوق الاستثمارات العامة من أكبر المساهمين في الشركة، والسعودية تأتي في المركز الثاني في الطلبيات المسبقة لسيارات الشركة ، و تطلع لوسيد لإنتاج سيارات كهربائيية بسعر مقبول للمستهلكين، وينظر إليها على أنها الأوفر حظاً لمنافسة تيسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية .

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