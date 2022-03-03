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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها برفقة بوسي شلبي.. شاهد

بوسي شلبي برفقه سهير
بوسي شلبي برفقه سهير رمزي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صور من احتفال الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت بوسي شلبي في الصور برفقه سهير رمزي، أثناء احتفالهم بعيد ميلادها، بتورتة عيد ميلاد عليها صورة سهير رمزي، وبرفقه عدد من الأصدقاء.

مهرجان بورسعيد يكرم سهير رمزي في دورته الأولى

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يذكر أنه كشف المخرج إسماعيل مراد رئيس مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم عن تكريم الفنانة الكبيرة سهير رمزي في حفل افتتاح الدورة  الأولى للمهرجان  التي تقام في الفترة من 25 وحتي 30 يونيو 2022 ا تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل.

وأعربت الفنانة الكبيرة سهير رمزي عن سعادتها بالتكريم في الدورة الأولى للمهرجان وقالت: هذا التكريم له مذاق مختلف عن بقية التكريمات والجوائز  التي حصلت عليها خلال رحلتي الفنية  كونه يأتي من مسقط رأسي ومن أهلي وجمهوري في بورسعيد ومعه أستعيد ذكرياتي في المحافظة الباسلة التي أدين لها بالكثير وفي دورة تحمل اسم المبدع الكبير وابن بورسعيد أيضا الفنان الراحل محمود ياسين لذلك أشكر إدارة المهرجان علي ذلك. 

ومن جانبه قال المخرج إسماعيل مراد: أن تكريم المهرجان للفنانة الكبيرة سهير رمزي هو  تكريم لكل موهبة  وفنان أعطي للفن المصري والعربي الكثير وتقديرا وعرفانا  لفنانة بورسعيدية حققت الكثير والكثير من النجاحات بأعمالها وأدوارها سواء علي مستوي السينما والتليفزيون والمسرح.

مسيرة سهير رمزي

يشار الي أن الفنانة سهير رمزي صاحبة مشوار فني حافل  بالأعمال الفنية التي تجاوزت الـ 110عملا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح  حيث ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم  صحيفة سوابق واتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز السينما المصرية، ومن أفلامها  ميرامار، أين المفر، البدرون، حتى لا يطير الدخان، دموع صاحبة الجلالة، الحلال والحرام، الطائرة المفقودة، المطارد، عصر الحب، الملاعين، رجل فقد عقله، رحلة الأيام، وبالوالدين إحسانا ، ثرثرة فوق النيل، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، البنات عايزة إيه، وفي المسرح قدمت البكاشين والنحلة والدبور وفي التليفزيون  زينب والعرش  وقصر العشاق والقاتل الذي أحبني وغيرها.

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