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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة عن مواجهة الأهلي والمريخ: من الممكن إقامته في جنوب إفريقيا

صدى البلد

 

 

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت انه تواصل مع عادل ابو جريشه رئيس نادي المريخ السوداني بشأن مباراة الفريقين حيث أكد له أن “ لكل حادث حديث ”.

 

وأكمل أن المريخ السوداني من الممكن أن يطالب بتغيير ملعب مباراة الإياب وتقام خارج القاهره بدلا من إقامة المباراة علي ملعب السلام الأهلي وي .

 

وتابع أن المريخ من حقه تغيير ملعب المباراة قبل إقامتها ب ١٠ ايام مشددا أن المريخ سينظر حتي يوم ٨ مارس و سيقرر إقامة المباراة في القاهرة من عدمه وفقا بنتيجة مباراة الذهاب .

 

وأكمل أن المريخ السوداني من الممكن أن يطلب إقامة المباراة في جنوب افريقيا بدبل بدلا من مصر .

 

الأنجولي هيلدر مارتينز حكما للقاء الأهلي والمريخ

أعلن  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في مجموعات دوري أبطال أفريقيا على استاد الأهلي We السلام.


وتعرض الأهلي الى الهزيمة أمام المريخ صن داونز بهدف نظيف في الجولة الثالثة في دوري ابطال افريقيا علي ملعب استاد القاهرة.


ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق المريخ السوداني يوم السبت المقبل فى القاهرة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف تعيين طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم الدولي هيلدر مارتينيز بمعاونة جيرسون إيميلون مساعد أول وموليدا مويس مساعد ثاني.

وقرر مسؤولى الكاف تعيين الجابوني إيريك أوتوجو منسقا للمباراة، والجزائري عبد الله جودة مراقبا للقاء، والسيراليوني محمد فري منسقا أمنيا للمباراة.

ومن المقرر أن يستأنف فريق النادي الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
 

ويشارك فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضمن مجموعة ضمت فرق صنداونز والهلال والمريخ السوداني.

ويمتلك النادي الأهلي نقطة وحيدة من تعادل أمام نظيره فريق الهلال السوداني وخسارة أمام صنداونز الجنوب افريقي.

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