من العزل الصحي.. عبدالحفيظ يمنع حسام حسن من الصدام مع موسيماني

أكد الإعلامي محمد شبانة ان حسام حسن مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي أبدى غضبه من قرار خوضه للمباريات في الدقائق الأخيرة خلال الفترة الأخيرة".

وواصل مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" "كشف مصدر مسئول أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من عزله الصحي بعد إصابته بكورونا أجري اتصالا هاتفياً باللاعب بعد علمه برغبته في الصدام موسيماني خلال العودة من الإسكندرية".

وتابع: "أضاف المصدر أن مدير الكرة طلب من حسام حسن نسيان ماحدث في اللقاء والحفاظ على هدوئه والثبات الإنفعالي لأن أي تصرف خطأ سوف يتحمل هو المسئولية كاملة خاصة أن المشاركة الفنية المسئول عنها المدير الفني وهو من أصر على التعاقد معاك بل ويقتنع بقدراتك وإمكانياتك لكن كل مباراة لها أولويات لنا ولدينا خطط ننفذها فى كل لقاء وكل لاعب سيحصل على فرصته كاملة الموسم لايزال طويلا .



وأشار المصدر عبدالحفيظ هدد اللاعب بتوقيع عقوبة مالية كبيرة مثلما حدث مع كهربا والشناوي والتي وصلت إلي مليون جنيه من أجل الحفاظ على استقرار الفريق .



وأوضح المصدر أن اللاعب استجاب لمكالمة مدير الكرة وغادر الأتوبيس مع أحد أصدقائه لتلاشي الصدام مع الجنوب افريقي .