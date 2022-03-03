مواجهة نارية بين النصر والهلال في الدوري السعودي.. الليلة

يستضيف فريق النصر نظيره الهلال، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتسلح فريق النصر بعاملي الأرض والجهور لخطف الفوز من الهلال في مباراة اليوم، وتقليص الفارق مع الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي.

وخاض فريق النصر 22 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 14 لقاءً، وتعادل في مواجهتين وخسر في 6 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الهلال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، إلى مواصلة انتفاضته الأخيرة، بخطف الثلاث نقاط من النصر في لقاء الليلة، وإنعاش حظوظه في المنافسة على اللقب.

ولعب فريق الهلال 19 لقاءً في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مواجهتين فقط.

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي، انتهت بفوز النصر على الهلال بهدفين دون رد.

ترتيب النصر والهلال:

يحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعوديب برصيد 44 نقطة، خلف الاتحاد متصدر الترتيب بـ 51 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الرابع بـ 37 نقطة.