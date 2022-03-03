روسيا: نأمل أن يدرك الغرب ضرورة تجاوز الفوضى القائمة في العلاقات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تأمل أن يدرك الغرب ضرورة تجاوز الفوضى في العلاقات.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية: “نأمل أن يدرك الغرب ضرورة تجاوز الفوضى في العلاقات”.

وأضاف “روسيا تعول على ألا ينقطع الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي على الرغم من قرار الولايات المتحدة بتعليق المشاورات”.

وأكد ريابكوف أن “روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي”.

وتابع قائلا: "ضخ أوكرانيا الجنوني بالأسلحة هو انعكاس للسياسة الغربية بأسلوب "كل الوسائل جيدة".

وأكد الدبلوماسي الروسي أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة سيتم تحقيقها بالكامل.

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قالت إنها تهدف لحماية الأشخاص الذين يتعرضون “للاضطهاد والإبادة الجماعية”، من قبل الحكومة الأوكرانية، منذ ثماني سنوات.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

