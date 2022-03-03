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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية

محافظ أسيوط يكرم «هبة جابر» بطلة الملاكمة |صور

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم البطلة هبة محمد جابر

كرَّم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطلة هبة محمد جابر صالح لاعبة منطقة أسيوط في الملاكمة لحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للسيدات للكبار موسم 2021/2022  وزن 70 كجم لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ضمن خطة بناء الإنسان المصري لجعلها أسلوب حياة يضمن للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو المستقبل وفقا لرؤية مصر 2030م. 

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حضر التكريم الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.
وقال محافظ أسيوط إن البطلة "هبة محمد جابر" تعتبر فخرًا لأبناء المحافظة وأنه تم منحها شهادة تقدير لتفوقها الرياضي كنموذج يحتذى به ومثلاً أعلى وقدوة للشباب المصرى الواعد موجهًا الشكر لها ولاسرتها وللمدربين على دورهم في وصولها للتفوق والتميز الرياضي في لعبة الملاكمة متمنيًا لها التفوق الدراسي لتكتمل مسيرة تفوقها مشيداً بما يحققه أبناء أسيوط من فوز في كافة المجالات الرياضية والعلمية ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية مؤكدًا أنه لن يتوانى عن استقبال المتميزين وتكريمهم ورعايتهم.
يذكر أن "هبة محمد جابر صالح" هى لاعبة ملاكمة متميزة ومتفوقة وهي من أبناء قرية العزايزة بمركز الغنايم وتدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وشاركت في العديد من البطولات والمسابقات ضمن فريق المؤسسة العسكرية الرياضية بأسيوط حتى حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للسيدات للكبار وزن 70 كجم موسم 2021 / 2022.

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