عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: 3775 محلا شارك في الأوكازيون الشتوي

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية ‏الموسمية "‏الأوكازيون الشتوي" إلى 3775 محلا، منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي.

وكشف أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين، عن تحرير 889 محضر مخالفة تنوعت بين 8 عدم ‏إعلان عن الأسعار، و491 دون تصريح، و389 أوكازيون وهمي ومخالفة لغة عربية (‏استخدام لغة أجنبية في الإعلان دون العربية).‏
 

وقال إن الوزارة تستهدف مشاركة ‏‏من 3000 إلى 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال ‏الموسم الجاري‎.‎

ولفت «أبوالفضل» إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تقوم جميع ‏المديريات على مستوى الجمهورية بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في ‏الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في ‏‏موسم التخفيضات الشتوية‎‎.

وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري، فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على ‏السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من ‏‏إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل‎.‎

وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة ‏القانونية حال تقديم عروض ‏‏وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة‎.‎

خطوات اشتراك المحال في الأوكازيون الشتوى 2022.

وطبقًا للقانون، فإنه يجب على كل صاحب محل تجاري الحصول على إذن أو تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 وموسم التخفيضات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات من خلال مديرية التموين التابع لها المحل للتقدم بطلب للحصول على التصريح.

ويشترط بعد هذه الخطوات حصول صاحب المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، وتشمل الخطوات ما يلي:

1- التوجه لمديرية التموين التابع لها المحل.
2- تقديم صورة من رخصة المحل.
3- صورة من السجل التجاري.
4- صورة البطاقة الضريبية.
5- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل- إن وجد.

كما تُلزم وزارة التموين كل المحال الحاصلة على تصريح اشتراك في الأوكازيون بإظهار وتعليق صورة من تصريح المشاركة في مدخل المحل، وفي مكان بارز وواضح للمستهلكين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية: المخزون الاستراتيجي يكفي عدة أشهر

انخفاض 7 درجات .. الأرصاد : موجة برودة وسقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

عبداللطيف الدوماني: مباراة مصر والسنغال صعبة.. وصلاح يحتاج لمعجزة لحصد الكرة الذهبية

بعد توجيهات الحكومة..الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

16 ألف متطوع ينضم إلينا..زيلينسكي يعلن نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية

لافروف: بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية وبلا شك ستكون نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ