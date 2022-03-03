التموين: 3775 محلا شارك في الأوكازيون الشتوي

أعلنت وزارة التموين والتجارة عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في موسم التصفية ‏الموسمية "‏الأوكازيون الشتوي" إلى 3775 محلا، منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي.

وكشف أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بوزارة التموين، عن تحرير 889 محضر مخالفة تنوعت بين 8 عدم ‏إعلان عن الأسعار، و491 دون تصريح، و389 أوكازيون وهمي ومخالفة لغة عربية (‏استخدام لغة أجنبية في الإعلان دون العربية).‏



وقال إن الوزارة تستهدف مشاركة ‏‏من 3000 إلى 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال ‏الموسم الجاري‎.‎

ولفت «أبوالفضل» إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تقوم جميع ‏المديريات على مستوى الجمهورية بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في ‏الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في ‏‏موسم التخفيضات الشتوية‎‎.

وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري، فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على ‏السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من ‏‏إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل‎.‎

وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة ‏القانونية حال تقديم عروض ‏‏وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة‎.‎

خطوات اشتراك المحال في الأوكازيون الشتوى 2022.

وطبقًا للقانون، فإنه يجب على كل صاحب محل تجاري الحصول على إذن أو تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 وموسم التخفيضات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات من خلال مديرية التموين التابع لها المحل للتقدم بطلب للحصول على التصريح.

ويشترط بعد هذه الخطوات حصول صاحب المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، وتشمل الخطوات ما يلي:

1- التوجه لمديرية التموين التابع لها المحل.

2- تقديم صورة من رخصة المحل.

3- صورة من السجل التجاري.

4- صورة البطاقة الضريبية.

5- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل- إن وجد.

كما تُلزم وزارة التموين كل المحال الحاصلة على تصريح اشتراك في الأوكازيون بإظهار وتعليق صورة من تصريح المشاركة في مدخل المحل، وفي مكان بارز وواضح للمستهلكين.