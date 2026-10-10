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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد المصري لكرة السرعة يعلن قائمة المنتخب المتأهلة لبطولة العالم الـ37

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة
أ ش أ

 أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة، برئاسة أحمد الخطيب، القائمة النهائية للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني المتأهلين للمشاركة في بطولة العالم السابعة والثلاثين لكرة السرعة، والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 26 أكتوبر الجارى وحتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة.

جاء التأهل عقب تصفيات قوية شهدت منافسات حماسية ومستويات فنية متميزة، عكست حجم الاستعداد والجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية، في إطار المنافسة على تمثيل مصر في البطولة العالمية والسعي لمواصلة الإنجازات المصرية في اللعبة.

وأسفرت التصفيات عن تأهل 24 لاعبًا ولاعبة يمثلون ستة أندية، هي الرواد، وهليوبوليس، والزهور، ودسوق، والقناة، والمقاولون العرب، بما يعكس اتساع قاعدة المنافسة بين الأندية المصرية ودورها في إعداد العناصر المتميزة للمنتخبات الوطنية.

ضمت قائمة منتخب الناشئين كلًا من: لجين محمد فؤاد، وسما أسامة منصور، وحبيبة السيد فهمي، وجنى محمد السيد، ومروان رامي أحمد، ومهند حازم سليمان، ومحمد محمد القواس، وعلي هشام عبد الحميد.

وضمت قائمة منتخب الكبار كلًا من: خديجة عمرو غانم، وميار أشرف رمضان، وحبيبة سامح محمد، وندى خالد السفري، وسلمى محمد عبدالله، ومنة الله محمد الحديدي، وسلمى بسام الحديدي، وعلا عبد العظيم المنشاوي، ومحمد إبراهيم ناجي، ويوسف محمد سعد، وحازم ياسر المهدي، وسيف إيهاب وحيد، ومحمد أسامة عبدالله، ونورالدين إسماعيل إبراهيم، وعلاء عادل إمام، ويحيى خالد سند.

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة الحكام برئاسة الكابتن أسامة فكري، واللجنة المشرفة على التصفيات برئاسة الكابتن علي جمعة، تقديرًا لجهودهما في إدارة المنافسات وتنظيمها، والحرص على تطبيق اللوائح والقواعد وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

كما أشاد الاتحاد بدور مجالس إدارات الأندية الستة والأجهزة الفنية والإدارية والمدربين، مثمنًا جهودهم في إعداد اللاعبين وتأهيلهم، وموجهًا الشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم المتواصل وتضحياتهم من أجل أبنائهم، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة النائب أحمد الخطيب، استمرار تقديم أوجه الدعم المتاحة للمنتخب الوطني، والعمل على تذليل العقبات أمام اللاعبين، بما يسهم في توفير أفضل الظروف للاستعداد لبطولة العالم والمنافسة بقوة على منصات التتويج.

كما وجه الاتحاد التحية إلى جميع اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات ولم يحالفهم التوفيق في التأهل، تقديرًا لجهودهم ومستوياتهم الفنية، مؤكدًا أن المنافسة الشريفة تمثل ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الوطني على تقديم مستويات مشرفة خلال بطولة العالم التي تستضيفها القاهرة، ومواصلة مسيرة الإنجازات، ورفع علم مصر عاليًا في واحدة من أهم المحافل الدولية لكرة السرعة.

مجلس إدارة الاتحاد المصري كرة السرعة أحمد الخطيب

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