الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

لا تخفف ملابسك

كشفت تقارير هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة على "عودة الشتاء" وتحذيراتها للمواطنين من تخفيف الملابس، طبقا لما رصدته آخر صور للأقمار الصناعية، التي تشير إلى أجواء شتوية معتدلة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على كافة الأنحاء.

وتشير أخر صور للأقمار الصناعية؛ إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

تقلبات جوية وعودة الأجواء الشتوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب موجة التقلبات الجوية المرتقبة (الخميس والجمعة) عقب حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

الدكتورة منار غانم

وأوضحت أنه اعتبارا من اليوم الخميس 3 مارس، حتى غد الجمعة 4 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات على أغلب مناطق الجمهورية، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات اللليل، متابعة: "هانرجع للأجواء الشتوية تاني".

وأضافت، أن أسباب هذه التقلبات ترجع إلى تأثر البلاد بنشاط رياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، على سطح الأرض، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعملان على عودة الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

تحذير: لا تخفف ملابسك



ونصحت منار المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت: "لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".

حالة الطقس اليوم الخميس 3 مارس

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 20-30% على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70-60 كلم/ ساعة وارتفاع الموج 3-5 أمتار.

حالة الطقس الجمعة 4 مارس والسبت 5 مارس

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا؛ على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد 6 مارس

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الاثنين 7 مارس

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا؛ على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 8 مارس

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا؛ على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس والجمعة

درجة الحرارة الخميس 3 مارس 2022

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 29 درجة والصغرى 11 درجة.

درجة الحرارة الجمعة 4 مارس 2022

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 10 درجات.