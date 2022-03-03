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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير المالية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الأقماح عالميا

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس، الدكتور محمد معيط وزير المالية  ، وذلك بمقر التنسيقة بجاردن سيتى.

واستهل وفد التنسيقية اللقاء بالترحيب بالوزير معربين عن سعادتهم بحرصه علي الزيارة والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة من بينها الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية ، وبعض تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

و  قال وزير المالية ان هناك خطط لمواجهة التغيرات المناخية ، لافتًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء ، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذى يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء.

كما أوضح " معيط "خطة الوزارة للتحول الرقمي، و كيفية مواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعد الأزمة الأوكرانية،  وتأثير الأزمة الأوكرانية- الروسية على الوضع الاقتصادي المصري بشكل عام .

وفي ذات السياق ناقش وفد التنسيقية رؤية الوزارة حول الموازنة التشاركية وأهمية تطبيقها، وسيناريوهات التعامل مع العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية- الروسية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً ، كما تضمنت المناقشة بعض المقترحات حول كيفية مواجهة جشع التجار  بالأسواق .  

ضم وفد التنسيقية، النائب عمرو يونس ،عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية ، والنائبة مارسيل سمير والنائبة غادة علي والنائب أحمد رمزي والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب ،ومن أعضاء مجلس الشيوخ ،النائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى ، والنائبة نهى زكي ، ومن أعضاء التنسيقية سالي أبو النصر و ريم القاضي و مصطفى مسلم و محمد سالم وحنان وجدي وإبراهيم رمضان ومؤمن سليم وأحمد نصرالله .

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزير المالية التنمية الشاملة الإقتصاد المصرى جاردن سيتى

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