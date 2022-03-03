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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام الثالث على التوالي

بنسبة إنجاز 100%.. خدمة المواطنين بالمنوفية تحصد المركز الأول في سرعة الاستجابة للشكاوى

مديرية تعليم المنوفية
مديرية تعليم المنوفية

أرسل  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خطاب شكر وتقدير للدكتورة  أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أشاد فيه بالجهد المبذول في تحقيق معدل الإنجاز المتميز في شكاوى المواطنين والذي أثمر عن فوز محافظة المنوفية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية  بنسبة  بنسبة إنجاز ( 100% )  ضمن الفئة الأولى الأكثر استقبالا للشكاوى وسرعة الاستجابة والعمل على حلها وفقا للتقرير الصادر من رئيس مجلس الوزراء واستكمال الجهود المشتركة لتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم ( 314 ) لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  .
ومن جانبها التقت صباح اليوم مدير المديرية  بأعضاء إدارة خدمة المواطنين بالمديرية يتقدمهم عبده إبراهيم مدير الإدارة ومجدي عجرمة وكيل الإدارة والمراجع الأول  لخدمة المواطنين نقلت فيه تهنئة وتقدير معالي محافظ المنوفية لهم كما قدمت  التهنئة لهم ولجميع العاملين بأقسام خدمة المواطنين بالإدارات التعليمية  لمجهودهم الذي ساهم في تحقيق المركز  الأول للعام الثالث على مستوى الجمهورية  وخلال اللقاء كرمت مدير المديرية إدارة خدمة المواطنين تقديرا لهم وأوصت جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بتكريم جميع العاملين بأقسام خدمة المواطنين بإداراتهم تقديرا لهم على جهودهم ومشاركتهم  في تحقيق هذا الإنجاز .

تعليم المنوفية المنوفية خدمة المواطنين حل مشاكل المواطنين محافظة المنوفية

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