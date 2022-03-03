ملتقى توظيفي بالتعليم المدني.. تعرف على المؤهلات المطلوبة والمجالات المتاحة

افتتحت وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف الشباب بشركات القطاع الخاص بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور منال جمال الدين وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانيس الناقوري مدير عام المشروعات بالوزارة.

يضم الملتقى مجموعة من الشركات التي توفر فرص عمل لائقة للشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا، وتنوعت المجالات المتوفرة مثل الصيدليات ومجال المنسوجات والملابس الرياضية والاتصالات ومجال الدعاية والتسويق الإلكتروني.



ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب العديد من ملتقيات التوظيف بمختلف المحافظات والتي تساعد على توفير فرص عمل لائقة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالمراحل السنية المختلفة، كما أكدت على وجود فرص تدريبية داخل تلك الشركات قد تتناسب مع الطلاب في المرحلة النهائية من الدراسة.

يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال.