عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملتقى توظيفي بالتعليم المدني.. تعرف على المؤهلات المطلوبة والمجالات المتاحة

صدى البلد

افتتحت وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف الشباب بشركات القطاع الخاص بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور منال جمال الدين وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانيس الناقوري مدير عام المشروعات بالوزارة.

يضم الملتقى مجموعة من الشركات التي توفر فرص عمل لائقة للشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا، وتنوعت المجالات المتوفرة مثل الصيدليات ومجال المنسوجات والملابس الرياضية والاتصالات ومجال الدعاية والتسويق الإلكتروني.


ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب العديد من ملتقيات التوظيف بمختلف المحافظات والتي تساعد على توفير فرص عمل لائقة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالمراحل السنية المختلفة، كما أكدت على وجود فرص تدريبية داخل تلك الشركات قد تتناسب مع الطلاب في المرحلة النهائية من الدراسة.

يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

ترشيحاتنا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

التاسعة والسابعة .. تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

بعد انتشار الفيديو..الحبس عامين وغرامة 100 الف جنيه تنتظر المتنمر على فتاة معاقة

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

البورصة المصرية تربح 7.2 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

ثقة أوروبية في قيادة مصر.. مباحثات مصرية يونانية لمشروعات الربط الكهربائي والغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ