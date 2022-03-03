البورصة المصرية تربح 7.2 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس آخر الأسبوع – بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.4 مليار جنيه، مقارنة بـ708.2 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس30 " المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند مستوى 11305.55 نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.83% ، عند مستوى 1886.76 نقطة.

وارتفع مؤشر "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الأوسع نطاقًا ليصعد بنسبة 1.66% الأسبوع عند مستوى 2882.2 نقطة.