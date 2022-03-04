عقود القمح تقفز لأعلى مستوى في 14 عامًا ببورصة شيكاغو

سجلت أسعار القمح في بورصة شيكاغو أعلى مستوى في 14 عامًا ، مضيفًا أكثر من ربع قيمته هذا الأسبوع، حيث أثار الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للتصدير في أوكرانيا بعد الغزو الروسي مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات طويلة الأجل من منطقة البحر الأسود.

تمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 29% من صادرات القمح العالمية، و 19% من صادرات الذرة و 80% من صادرات زيت عباد الشمس، الذي ينافس زيت الصويا.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو….



قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح اليوم الخميس 3 مارس في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ صعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 56.75 سنت، ليصل إلى 1058.5 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة صعود 5.67%.

كما زادت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 75 سنتًا، لتصل إلى 1134 سنتًا لكل بوشل أي بنسبة 7.08%.

أسعار العقود الآجلة للذرة ببورصة شيكاغو للتجارة….



صعدت أسعار العقود الآجلة للذرة عند بداية تداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد مارس لتداول الذرة بنسبة 3.11% ليصل إلى 762 سنتًا لكل بوشل بمقدار ارتفاع 23 سنتًا، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

كما صعد عقد مايو لتداول الذرة بنسبة 2.76% إذ قفز بمقدار 20 سنت، ليسجل 745 سنت لكل بوشل.

وتعرضت أوكرانيا لأضرار في موانئها ومنشآت تصدير أخرى مع غزو القوات الروسية للبلاد بينما أثرت العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية.

دخلت القوات الروسية في مدينة خيرسون الأوكرانية في طريقها إلى مبنى المجلس، بعد يوم من الادعاءات المتضاربة حول ما إذا كانت موسكو قد حققت أول مكسب كبير للمدينة في غزوها الذي بدأ قبل ثمانية أيام.

تخطط الولايات المتحدة لفرض عدد من العقوبات تستهدف المزيد من الأوليجاركيين الروس وشركاتهم وأصولهم، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في سوق فول الصويا، من المرجح أن يصل محصول 2021-22 في البرازيل إلى 121.17 مليون طن، حسب توقعات شركة ستون إكس الاستشارية، مما يقلل 4.2% من توقعات فبراير بسبب الجفاف الذي أضر بالمزارع في الجنوب.

اشترت الصين فول الصويا من الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، حيث كانت الشحنات الأمريكية قادرة على المنافسة ضد الشحنات البرازيلية، على الرغم من أنها فترة الذروة لتصدير فول الصويا من أمريكا الجنوبية.

حجزت الصين ما لا يقل عن خمس شحنات، حوالي 300 ألف طن، من فول الصويا الأمريكي لشحنها في أبريل ومايو.