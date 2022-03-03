السودان يبلغ إثيوبيا رفضه حجب المعلومات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أكد وزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، اليوم الخميس، للسفير الإثيوبي في الخرطوم، يبتال أميرو، رفض بلاده لحجب المعلومات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة.

وقال منصور، أثناء استقباله السفير الإثيوبي بمكتبه، إن "السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم"، مجدِّداً على موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد الإثيوبي".

ولفت إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين الدول الثلاث.

كما جدد وزير الري السوداني التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.

وبحث وزير الري بحضور رئيس الجهاز الفني للموارد المائية وممثلي وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة، وشدد الوزير السوداني على أن مشاركة السودان، في جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

ومن جانبه أكد أميرو على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تفعيلها، موضحا أوضح تفهم بلاده لمخاوف السودان.

وأبدى حرص إثيوبيا على عدم الإضرار بالسودان بأي من عمليات الملء وتشغيل السد، معربا عن أمله في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاق مرضٍ بينها.

وامتدح الموقف الإيجابي للسودان خلال جولات التفاوض الماضية وسعيه الجاد للتوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاثة.