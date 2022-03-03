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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف مفاوض أوكراني، اليوم الخميس، عن التوصل لتفاهم بين روسيا وأوكرانيا بشأن ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وقال مفاوض اوكراني إنه سيتم الإعلان عن تفاهم توصل إليه الطرفين بشأن توفير ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، حيث سيعلن الطرفان وقف إطلاق النار لتوفير هذه الممرات.

وحذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السيطرة على كل أوكرانيا و 'سيأتي الأسوأ' خلال الصراع.

وأجرى إيمانويل ماكرون محادثات مع بوتين عبر الهاتف بعد ظهر اليوم الخميس في محاولة لتخفيف التوترات بين روسيا والغرب.

وتحدث الزعيمان الروسي والفرنسي لمدة 90 دقيقة، وقال بوتين لـ ماكرون، إن الحرب في أوكرانيا تسير وفقًا للخطة، على حد قول مسؤول فرنسي لـ موقع سكاي نيوز

ووفقًا لمسؤولين فرنسيين، أخبر ماكرون الزعيم الروسي أنه ارتكب 'خطأ فادحًا' في أوكرانيا، مضيفًا: 'أنت تكذب على نفسك'.

وقال المسؤول في قصر الإليزيه الفرنسي إن بوتين أبلغ ماكرون أن الغزو سيستمر 'حتى النهاية' ما لم تفي المفاوضات بشروطه.

وقال بوتين إن هذه الأمور يجب أن تركز على 'تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها' - وأضاف الرئيس الروسي، إنه سيحقق الهدف بالوسائل العسكرية، إن لم يكن بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
 

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اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

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