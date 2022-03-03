عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا : التحدث إلى بوتين الحل الوحيد لإنهاء الحرب الروسية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن المفاوضات بين كييف وموسكو يجب أن تتوصل إلى تسويات بشأن بعض القضايا لكن ليس كل شيء.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية، “فقدنا "عددا قليلا" من البلدات الصغيرة في المعارك مع القوات الروسية”.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيلسكي، اليوم الخميس، عن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مع روسيا، قائلا إن التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب.

إلي ذلك، قال زينيلسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إن “سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا”، مشيرا إلي أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.

الاستخبارات الروسية: المعلومات تؤكد عمل أوكرانيا علي تصنيع سلاح نووي

بوتين: الجيش الروسي اخترق دفاعات أوكرانيا المحصنة.. والعملية العسكرية تسير حسب الخطة

واضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية”.

وقال: “ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي”، موضحا أن ما يقوم به الأوكرانيون به هو الدفاع عن بلدهم.

وقال زينيلسكي “ أنا لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام”.

وأوضح أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم، لافتا إلي أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس.

وقال: “نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس”.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زينيلسكي، أن الجيش الروسي تعرض لخسائر بشرية كبيرة.

روسيا الجيش الروسى الرئيس الروسى موسكو بوتين أوكرانيا اخبار روسيا واوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتفاق روسي أوكراني بوقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بوتين: الجيش الروسي اخترق دفاعات أوكرانيا المحصنة.. والعملية العسكرية تسير حسب الخطة

الجيش الأوكراني: قوات بيلاروسيا تلقت أوامر بدخول أراضينا

بوتين يوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في حرب أوكرانيا

البنتاجون : قلقون على سلامة رئيس أوكرانيا ونتواصل معه

القوات الشيشانية تسيطر على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا

رسميا.. جورجيا تتقدم بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي

رئيس أوكرانيا يكشف عن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مع روسيا

رئيس أوكرانيا : طالبنا الغرب بتزويد كييف بطائرات مقاتلة ولا استجابة

ترشيحاتنا

السعودية تعرض الوساطة في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على الهند بسبب الأسلحة الروسية

ننشر رودود البنك المركزي علي استفسارات البنوك حول منظومة الاستيراد الجديدة

قمة الدوري السعودي.. تشكيل النصر والهلال بدربي الرياض

السودان يبلغ إثيوبيا رفضه حجب المعلومات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

غدا.. الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

فيديو

تخلى عنها .. تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم و المنتج هشام جمال

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ