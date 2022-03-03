رئيس أوكرانيا : التحدث إلى بوتين الحل الوحيد لإنهاء الحرب الروسية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن المفاوضات بين كييف وموسكو يجب أن تتوصل إلى تسويات بشأن بعض القضايا لكن ليس كل شيء.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية، “فقدنا "عددا قليلا" من البلدات الصغيرة في المعارك مع القوات الروسية”.

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زينيلسكي، اليوم الخميس، عن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب مع روسيا، قائلا إن التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب.

إلي ذلك، قال زينيلسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إن “سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا”، مشيرا إلي أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا”.

واضاف أن “أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية”.

وقال: “ليس لي الحق بالخوف على نفسي وأخشى على عائلتي”، موضحا أن ما يقوم به الأوكرانيون به هو الدفاع عن بلدهم.

وقال زينيلسكي “ أنا لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام”.

وأوضح أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم، لافتا إلي أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس.

وقال: “نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس”.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زينيلسكي، أن الجيش الروسي تعرض لخسائر بشرية كبيرة.