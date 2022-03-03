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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدراسة الماجستير بالخارج … جامعة حلوان تطلق منحة لطلاب الدراسات العليا .. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة  و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و  كيفية الاشتراك بها .


وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا ماجستير بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  the qalaa holding scholarship “ الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة  تهدف لبناء مهنين ذوي كفاءات عالية للمساعدة في نمو و تطوير المجتمعات.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بدرجة الماجستير  بكليات جامعة حلوان  الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ١٥ ابريل ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين  و اكسابهم الخبرات المختلفة  و تطوير مهاراتهم البحثية .


ويعمل المكتب على بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة. 

أعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا طلاب الدراسات العليا الأوراق المطلوبة جامعة حلوان

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