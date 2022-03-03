خلصوا عليه ب ٤ طلقات.. إحالة أوراق ٤ متهمين للمفتي لقتلهم شخصا بالجيزة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بإحالة أوراق حداد وفني صيانة وسائق وعامل، إلي فضيلة المفتي، وذلك لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل مواطن ب ٤ طلقات نارية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.

وكان المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام العام الأول، لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال المتهمين كل من مراد ج ع أ، ٣٢ سنة، حداد، وعلى ر ع أ، 34 سنة، فنى صيانه، وسید ع ح ع، 39 سنة- سائق، ومعروف ع م أ ح، ٢٥ سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم ٣ فبراير ٢٠٢٠ قتلوا المجني عليه محمد محمد ع س مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه لخلاف سابق فيما بينه وبين المتهم الأول وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء(بندقية خرطوش ، سكين ، عـدد ماسورتين حديد ) فاتحدت إرادتهم على ما انتووه ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وتوجهوا صـوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به ملثمين وجوههم وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول صـوبـه عـدد أربعة أعيرة نارية باستخدام سلاح ناري ( بندقي خرطوش) مما أحدث إصابته بمناطق متفرقة من جسده حال تواجد باقي المتهمين مدججين بأسلحتهم البيضاء حيث كان ثانيهم محرزا السلاح أبيض سكين، وثالثهما ورابعهما أدوات (ماسورتين حديد ) للشد من أزره ، وتأمينه لمنع تدخل الأهالي لإغاثة المجني عليه حتى إتمام جريمتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات التي والتي أودت بحياته.

وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش" وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر "عدد عشرة طلقات "مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان .

والمتهم الثاني أحرنر سلاح أبيض (سكين ) دون مسوغ قانون، والمتهمان الثالث والرابع أحرز كلا منهم أداة (ماسورة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.