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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان.. صور

رولز رويس  تكشف عن
رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان

استطاعت شركة رولز رويس ان تحتل مكانة كبيرة وسط جمهور الأثرياء والمشاهير، وذلك لما تقدمة من قدرات عالية الاداء سواء كانت تتعلق بالمظهر الخارجي أو التجهيزات الداخلية، ويبدو أن الشركة تواصل تعزيز تواجدها عبر حزمة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان.

رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان

حيث ظهرت تلك الحزمة من قبل للنسخة الشهيرة GOST، لتتألق من جديد عبر الايقونة كولينان وتظهر باللون الأسود الخاطف للأنظار، وهي الاطلالة التي تجذب العديد من محبي هذا اللون الفخم، إلى جانب التجهيزات الفنية الخاصة بها ايضا.

رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان

تأتي النسخة رولز رويس كولينان بلاك بادج 2022 بمحرك مكون من 12 اسطوانة، سعة 6700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 600 حصانا والاتي تتفوق على النسخة القياسية بـ 29 حصانا، مع زيادة في عزم الدوران تبلغ 50 نيوتن/متر لتصبح اجمالًا 900 نيوتن/متر.

رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان

ومن الممكن ان يحصل قائد المركبة على وضعية SPORT بكبسة زر واحدة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، وتأتي السيارة بلاك بادج 2022 بجنوط رياضية قياسها 22 بوصة ذات تصميم هندسي مميز كعادة رولز رويس.

رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان

وتظهر علب المكابح باللون الأحمر، مع شعارات RR الشهيرة باللون الفضي، بالاضافة إلى أنابيب عادم رياضية و تحول لون شعار Spirit of Ecstasy اللامع إلى داكن، إلى جانب الشبكات الأمامية المتعددة المقطاع بالطريقة الطولية ايضا مع اللون الاسود الامع صاحب السمة الغالبة للسيارة كولينان بلاك بادج 2022.

رولز رويس  تكشف عن باقة بلاك بادج 2022 للنسخة كولينان

ويذكر أن أسعار السيارة رولز رويس كولينان بلاك بادج 2022 تبدأ من 524.200 دولار أمريكي.

رولز رويس كولينان بلاك بادج بلاك بادج 2022 رولز رويس كولينان بلاك بادج

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