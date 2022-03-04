بعد الزيادة الأخير .. أسعار ومواصفات بايك X3 موديل 2022 |صور

ارتفعت اسعار النسخة بايك X3 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وشهدت جميع الاصدارات المقدمة بالسوق المصري من تلك النسخة زيادة سعرية تتراوح بين 14 و 16 الف جنيه.

بعد الزيادة الاخير .. اسعار ومواصفات بايك X3 موديل 2022

مواصفات السيارة بايك X3 موديل 2022

جاءت السيارة بايك X3 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4325 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1830 مم، و 1460 مم للارتفاع، مع جنوط رياضية 16 بوصة، و فتحة سقف للفئة عالية التجهيز، مع مصابيح أمامية LED، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح ضباب، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية.

بعد الزيادة الاخير .. اسعار ومواصفات بايك X3 موديل 2022

وتحتوي السيارة بايك X3 موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ونظام صوتي بعدد 4 مكبرات صوتية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، باللاضافة إلى فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مثبت سرعة وحساسات ركن خلفية، إلى جانب خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

بعد الزيادة الاخير .. اسعار ومواصفات بايك X3 موديل 2022

بينما تستمد السيارة بايك X3 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 116 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية التحكم تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات من 4 سرعات.

بعد الزيادة الاخير .. اسعار ومواصفات بايك X3 موديل 2022

اسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 بالسوق المصري بعد اخر زيادة

الفئة الأولى بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 267 ألف جنيه بدلاً من 253 ألف جنيه اي بزيادة قيمتها 14 ألف جنيه.

الفئة الثانية بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 285 ألف جنيه بدلاً من 269 ألف جنيه اي بزيادة تبلغ 16 ألف جنيه.