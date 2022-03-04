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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة فورد تعلق أعمالها في روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.. تفاصيل

شركة فورد تعلق اعمالها
شركة فورد تعلق اعمالها في روسيا بسبب الحرب ضد اوكرانيا

على غرار نظيرتها في صناعة السيارات فولكس فاجن، ومرسيدس بنز، وجاكوار لاند روفر، وفولفو وغيرهم، أعلنت شركة فورد أنها ستعلق اعمالها في روسيا، ونشر الرئيس التنفيذي لشركة فورد Jim Farley الخبر في تغريده، مشيراً إلى قلق عميق بشأن دخول القوات الروسية الى أوكرانيا في 24 فبراير. 

شركة فورد تعلق اعمالها في روسيا بسبب الحرب ضد اوكرانيا

تضمنت تغريده فارلي بيانًا صحفيًا أطول مما يشير إلى أن صندوق فورد سيتبرع بمبلغ 100000 دولار إلى صندوق جلوبال جيفينغ أوكرانيا للإغاثة في تاريخ ووقت غير محددين.

يأتي هذا التبرع في محاولة لتقديم المساعدة الإنسانية للمشردين من المواطنين الأوكرانيين والعائلات المتضررة من الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، في حين أن العمل والتبرع من فورد مهمان رمزياً لقضية الشعب الأوكراني والمواطنين الأوكرانيين العاملين لدى شركة صناعة السيارات، فإن تداعيات جانب العمل لهذا الإجراء ضئيلة.

شهد مشروع مشترك بين شركة فورد وشركة Sollersالروسية مجموعة متنوعة من المنتجات، المشروع الذي بدأ بجلب إنتاج خطي Focus و Mondeoإلى الأراضي الروسية ، تباطأ في السنوات الأخيرة إلى حد كبير، ففي عام 2019 أعلنت شركة فورد عن إعادة هيكلة المركبة المشتركة التي ستنهي إنتاج سيارات الركاب.

جمع صندوق GlobalGiving Ukraine للإغاثة حوالي 3.1 مليون دولار من التبرعات حتى كتابة هذه السطور، واشترك صندوق فورد و GlobalGiving في مشاريع خيرية أخرى في السنوات الماضية.

السيارات صناعة فولكس فاجن مرسيدس بنز وجاكوار لاند روفر فولفو فورد

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