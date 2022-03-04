تفاصيل افتتاح معرض "صنع فى دمياط" بمشاركة 62 عارضا من صناع الأثاث

محافظة دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المرحلة الأولى لهذا العام من معرض الأثاث" صنع فى دمياط " المُقامة بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة بمشاركة ٦٢ عارض من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وتستمر تلك الدورة حتى ١٢ مارس الجارى.

هذا وخلال الافتتاح الذى حضره النائب حسن عبد الوهاب و النائب ضياء بصل عضوا مجلس النواب و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط ، تفقدت المحافظ والدكتورة نيفين جامع أروقة المعرض ، كما تواصلتا مع العارضين، واشادتا بجودة المنتجات المعروضة التى تعكس مهارة الصانع الدمياطى، .

و أشادت "محافظ دمياط" بالجهود التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات تحت قيادة الدكتورة نيفين جامع، لتنظيم سلسلة معارض "صنع فى دمياط" سنوياً، مشيرة إلى أن هذا التعاون بدأت ثماره عام ٢٠١٦، حيث لاقت مراحل تلك المعارض نجاحاً كبيرًا و حجم مبيعات ضخم.

وأضافت" الدكتورة منال عوض" أن (صنع في دمياط) يحقق رؤية الدولة للنهوض بتلك الصناعة ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة فى خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، كما نوهت إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات، لتُستكمل أركان تلك الاستراتيجية التى تسعى المحافظة لتحقيقها، خاصةً مع تمتع أبناء دمياط بمهارة فريدة توارثها الاجيال منذ عقود طويلة..

كما أشارت "محافظ دمياط" الى أن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن تناسب جميع الاذواق و بأسعار مناسبة، كما نوهت إلى أن هذا العام سيشهد إنطلاقة لأربع مراحل أخرى، حيث ستبدأ المرحلة الثانية مطلع يونيو المقبل، على أن تنطلق المرحلة الثالثة فى أول ديسمبر ٢٠٢٢،وستنطلق المرحلة الرابعة فى ١٠ من نفس الشهر، والمرحلة الأخيرة ستشهد انطلاقتها فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك لمدة عشرة أيام لكل مرحلة..

ومن جانبها،، قالت الدكتورة نيفين جامع أن المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لاصحاب المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التى تشتهر بها محافظة دمياط والتى تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث فى المنطقة العربية، مشيدة بما شاهدته بالمعرض من اثاث عالي الجودة ذى اسعار مناسبة قدمه منتجى الأثاث بدمياط

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