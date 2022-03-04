العرض الخاص لفيلم ديزني الجديد Turning Red بحضور بطلاته

أقامت شركة ديزني العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Turning Red في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وبطلاته اللاتي تألقن على السجادة الحمراء لالتقاط الصور سويا.

وظهرت الممثلة الشهيرة ساندرا أوه بفستان أزرق اللون ولفتت أنظار الجميع أثناء التقاط الصور مع المغنية المعروفة بيلي إيليش، وبطلة الفيلم الشابة روزالي تشيانج.

فيلم Turning Red المقرر طرحه يوم 11 مارس الجاري في دور العرض العالمية، تدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تتحول إلى باندا حمراء عملاقة كلما شعرت بالحماس الشديد.

قدمت بيلي أيليش Nobody Like U وهي الأغنية الرسمية لفيلم Turning Red التي كتبت كلماتها مع شقيقها وشريك نجاحها فينيس أوكونيل.

سحبت شركة ديزني وبيكسار فيلم Turning Red من دور العرض الروسية وألغت جميع خطط طرحه بسبب الأزمة الأوكرانية، أسوة بزميلاتها سوني ومارفل وغيرهم من أكبر شركات إنتاج السينما العالمية.

سيكون فيلم Turning Red متاحا أيضا لمشتركي منصة ديزني بلس العالمية، بالتوازي مع طرحه في دور العرض العالمية.

في الوقت نفسه نشرت شركة مارفل العالمية بوستر جديد لمسلسلها المرتقب Moon Knight قبل شهر من طرحه على منصة ديزني بلس يوم 30 مارس الجاري، وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

عرض الفيديو الدعائي الثاني لمسلسل مارفل الجديد Moon Knight الذي عرض في فقرات مباراة سوبر بول منتصف فبراير الماضي.

ونشرت مارفل صور جديدة من مسلسل فارس القمر المنتظر عرضه قريبا، وظهر فيها أوسكار إسحق وهو يعاني من الجنون وانفصام الشخصية.

طرحت شركة مارفل أول فيديو دعائي كامل يحمل مقتطفات من مسلسل Moon Knight وحقق أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة في يناير الماضي.