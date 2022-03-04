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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببطن مكشوف.. دارين حداد تتألق في أحدث ظهور

دارين حداد
دارين حداد

 


شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، خلال أحدث جلسة تصوير لها.


ظهرت دارين حداد بإطلالة ساحرة، مرتدية تيشيرت أبيض مكشوف البطن ونسقت معه بليزر اسود، اعتمدت ترك خصلات شعرها الاسود منسدلة فوق كتفيها واعتمدت مكياج ناعم حتى تظهر جمال ملامحها الطبيعية.


دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم.


كما شاركت دارين حداد، في مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.


وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة.


المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٢٤٣٥١
بطن مكشوف الفنانة دارين حداد تتألق في احدث ظهور جلسة تصوير إطلالة ساحرة

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