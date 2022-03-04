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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس الكويتية تطل على جمهورها بفستان أسود شفاف

شمس الكويتية
شمس الكويتية

 


نشرت النجمة شمس الكويتية صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف أنظار متابعيها بجمالها ورشاقتها.


وبدت شمس بفستان مُجسم باللون الأسود وتميز بأكمام مصنوعة من قماش الشيفون الشفاف،؛ مما عكس أناقتها وأنوثتها، وتركت خصلات شعرها البنية القصيرة تنسدل بشكل مرتب ولامع مع قصة على الجانب الأيسر.


ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآيشادو البني ومدمج مع البيج، كما إعتمدت الماسكرا؛ واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

 

يذكر ان آخر أعمال المطربة شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربى، وإخراج أوس الشرقى.


طرحت النجمة الكويتية شمس مؤخراً اغنيتها  الجديدة "اطين عيشته" على طريقة اللايركس عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، الاغنية من كلمات : رامي العبودي الحان : نور الزين توزيع : عمار عدنان ومكس وماستر : طيف عادل مونتاج : حسن هيبتا.

 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٣٠٤_٠٣٥١٠٢

 

شمس الكويتية فستان اسود شفاف فستان اسود تخطف انظار متابعيها تطل علي جمهورها

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