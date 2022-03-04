بسبب راموس.. باريس سان جيرمان يتخلص من أزمة بوكيتينو المزعجة

تحرك مسؤولو باريس سان جيرمان لحل مشكلة تزعج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن بوكيتينو شكا من مشادات مستمرة بين جهازه المعاون وفريق أداء النادي، وبقى الجهاز الطبي عالقا وسط الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن ماوريسيو أصبح محبطًا من الآلية التي يعود بها اللاعبون من الإصابة، حيث يبقى مضطرا للحصول على موافقة فريق الأداء بالنادي قبل اختيار أي لاعب في قوائم المباريات.

وأشارت: "كما أصبح المدرب الأرجنتيني منزعجًا من الوقت بين تعافي اللاعب الواضح والسماح له بالعودة إلى أرض الملعب من قبل فريق الأداء".

وكشفت أن إدارة بي إس جي، قررت فصل رئيس قسم الأداء عن العمل مع الفريق الأول، ولن يتواصل مع ماوريسيو، وسيحل مكانه مدرب اللياقة البدنية المعاون لبوكيتينو، في محاولة لتحسين التواصل وتخفيف التوترات بين مدربي النادي وفريق الأداء.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء لا يعني التشكيك في الجهاز الطبي للنادي، الذي دافع عنه بوكيتينو في مؤتمر صحفي تجاه ما يتردد بشأن تكرار إصابات سيرجيو راموس.

وكانت تقارير صحفية في إسبانيا، أفادت بأن راموس كان غير راضٍ عن أطباء النادي، بسبب مشاكل اللياقة البدنية التي يعاني منها منذ فترة طويلة.