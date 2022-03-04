إيمي سمير غانم تعبر عن اشتياقها لوالديها: محتاجه بس أشوفهم ولو ثانية

عبرت الفنانة ايمي سمير غانم، عن اشتياقها وفقدانها لوالديها الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة لوالديها، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات ا"نستجرام".



وكتبت ايمي علي الصورة قائلة "مهما وصفت انا محتاجه بس اشوفهم ازاي و لو ثانيه ،الحمدلله انتوا في خيالي و عايشه بيكوا قدامي و بكلم نفسي علي انكم معايا ، يارب اشوفهم في الجنه 🤲 وكل حد ليه اب او ام او ابن متوفي يشوفوا في الجنه و يجمعنا كلنا 🤲الحمدلله دايما و ابدا".



يأتى هذا فيما اعتادت ايمي سمير غانم، على استعادة ذكرياتها مع والديها الراحلين والدعاء لهما، حيث تنشر دنيا باستمرار الكثير من الصور لهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن افتقادهما.



