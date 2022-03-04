إجلاء نصف مليون أسترالي من سيدني بسبب الفيضانات.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز”تقريرًا عن فيضانات مروعة تهدد نصف مليون شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.



وأفاد التقرير، بأن نصف مليون شخص يواجه خطر الإجلاء في ولاية نيو ساوث ويلز شرق أستراليا مع استمرار هطول الأمطار اليوم.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من فيضانات مفاجئة تهدد الحياة ورياح مدمرة تصل ذروة هبوبها إلى أكثر من 90 كيلومتراً (56 ميلاً) في الساعة.

وكانت الأنهار ترتفع في أكثر المدن الأسترالية اكتظاظاً بالسكان، والتي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، حيث حذر وزير خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيف كوك من "ظروف جوية غادرة" خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأصدرت دائرة الطوارئ الحكومية أوامر بإجلاء إلى 200 ألف من السكان وأرسلت تحذيرات الإخلاء إلى 300 ألف آخرين.