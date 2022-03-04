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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد مافريك تحقق أرقام مبيعات قياسية وتنافس هوندا سيفيك

فورد مافريك
فورد مافريك

حققت  فورد  مافريك شاحنة البيك أب الشهيرة نجاحا كبيرا خاصة في الأسواق الأمريكية خاصة بعد طرحها إصدار الهايبرد موديل 2022 الذي سرعان ما لاقى نجاحا منقطع النظير وبيعت كل الوحدات المنتجة منه، حتى أن الشركة أعلنت أنها لن تقبل طلبات شراء جديدة لموديل 2022 في الوقت الحالي.


من المتوقع أن تفتح باب الطلبات مرة أخرى في أغسطس لموديل  فورد  مافريك 2023 وكجزء من تقرير أرباحها لشهر فبراير 2022 ، ظهرت  بعض البيانات الجديرة بالملاحظة بخصوص مبيعات مافريك. بالنسبة للفئة الأساسية من التجهيز، تم بيع إجمالي 10550 وحدة منذ بداية العام الحالي. كما أن الشاحنات المعروضة في صالات العرض للبيع تباع إلى مشترين جدد خلال 6 أيام بحد أقصى.
 

أما الغريب في الأمر هو زعم شركة  فورد  الأمريكية أن شاحنة مافريك سببا رئيسيا في تدهور شعبية سيارة هوندا سيفيك الصالون، حيث أصبح عملاء أمريكا يفضلون شراء شاحنات البيك أب المدمجة بدلا من السيارات التقليدية.


في سياق متصل زعمت عدة تقارير متداولة على مواقع أخبار السيارات، أن عددًا كبيرًا من المتسوقين والمالكين لسيارات هوندا سيفيك قد تحولوا إلى شراء مافريك المدمجة ، التي تشترك في نفس المنصة المعيارية مع فورد برونكو سبورت وفورد اسكيب،  وعلى الرغم من أن مافريك دائما ما تكون ضمن الشاحنات والمركبات الأعلى مبيعا داخل الولايات المتحدة، إلا أنه على الأرجح ما زالت هوندا سيفيك تحتفظ بمكانتها لدي محبيها والمخلصين للعلامة التجارية اليابانية التي على مر السنين اكتسبت سمعة طيبة وموثوقية عالية.


بالرغم من مزاعم "فورد" إلا أن هوندا اليابانية، وبحسب موقع "كار باز"، ما زالت تحقق نجاحا بيرا دخل أمريكا، حيث لا تزال سيفيك ثاني أكثر المركبات مبيعًا في الولايات المتحدة، متخلفة فقط عن سيارة تويوتا كامري التي احتلت المركز الأول وبالتالي المراكز الأولى لا تحتلها سيارات الكروس أوفر أو الشاحنات. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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