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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين وسندفع ثمنها

المجر: العقوبات على
المجر: العقوبات على روسيا سلاح ذو حدين وسندفع ثمنها

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة، إن المجر أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن اقتصادها سيتأثر حتما بذلك.

وذكر أوربان في مقابلة: ”العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير“، مضيفا أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.


 

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وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، الشهر الماضي.

وعرضت المجر، أواخر الشهر الماضي، استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في بودابست، بعد يوم من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إنه اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وبمدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك.

وأوضح في فيديو على فيسبوك: ”اقترحت عليهما إجراء محادثات في بودابست، إنها مكان آمن للوفدين“، مضيفًا: ”شَكرا لي العرض، وقالا إنهما سيدرسانه“.

وتابع: ”نأمل في التوصل إلى اتفاق لبدء المحادثات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة“.

وشهدت المجر، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقاربًا في علاقاتها مع موسكو خلال السنوات الأخيرة في ظلّ حكومة فيكتور أوربان، ورغم هذا التقارب، أدان أوربان، الخميس، الغزو الروسي.

المجر روسيا أوكرانيا بوتين كييف

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