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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري إيجي فاكس

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٨٠، لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٥ فبراير وحتى ٣ مارس الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.


وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد  نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث استعرض اللقاء تقريراً حول أبرز محاور إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية.


وحول أنشطة الوزارة خلال هذا الاسبوع، اشار الملخص الى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس وليد بن خلفان بن عبدالله المعمري مدير الحجر الزراعى بدولة سلطنة عمان الشقيقة، قد بحثا سبل زيادة التبادل التجارى بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية الطازجة، كما استقبل  وزير الزراعة ، "مونتيجومرى سايمس" المدير التنفيذى بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له، حيث أكد وزير الزراعة على ضرورة أن يكون للمركز الدولي دورا في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا؛ نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة.

 

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وأعلن  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال هذا الاسبوع بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس (Egyvax) المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما قام وزير الزراعة، ومحافظ البحيرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ونائب وزير الزراعة، ورئيس البنك الزراعى المصرى،  أول دفعة من العجلات العشار المحسنة “سمنتال” ثنائية الغرض ” ألبان – لحوم” على صغار المربين من الأسر الأولى بالرعاية، كما تفقد الوزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية.

كما افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع ال89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كما صرح  وزير الزراعة، ان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”  أعلنت، عبر موقعها الرسمي عن اعتماد المزيد من المنشآت المصرية ضمن قائمة المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور ليبلغ عدد المنشآت حتى الآن 33 منشأة إضافة إلى 4 مجازر دواجن بإجمالى 37 منشأة.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف بعنوان: "قنا .. ثروة خضراء على جانبي النيل"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام، والذي يتوافق مع ذكرى انتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية، قبل ٢٢٣ عاما، كما أصدر إنفوجرافا آخر استعرض خلاله ابرز المعلومات الخاصة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، والتي نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيها معرض زهور الربيع في نسخته رقم ٨٩.

واستقبلت وزارة الزراعة ٣٢ متدربا من الدول الإفريقية وبعض دول شرق أسيا والهند للتدريب بالمركز الدولي للزراعة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم استئناف الدورات التدريبية بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٤ دورات تدريبية خلال هذا الأسبوع، حول موضوعات التغذية العلاجية، وتصنيع منتجات الألبان، كذلك نفذ معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين فى محافظتى المنيا وكفر الشيخ بعنوان " توعية الزراع بالتوصيات الفنية الخاصة بمحصول بنجر السكر وكيفية التغلب على مشاكل الانتاج والتسويق".

كما أطلق معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  برنامجا تدريبيا بعنوان: " الأمراض المحمولة بالبذور - الكشف - التشخيص - المكافحة "، وذلك خلال فترة من ٢٧ فبراير وحتى ٣ مارس، كذلك ظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية  ورشة العمل السنوية في محطة بحوث سخا الزراعية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لعرض ومناقشة نتائج البرنامج القومي لبحوث الأرز لموسم 2021.

كما تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات وباحثي المعهد، الحالة المرضية لزراعات محصول القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ، كذلك استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، وفد رسمي من سلطنة عمان، حيث تم تفقد  أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة، وبلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع، بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٥٠٠ شهادة.

 

الزراعة وزارة الزراعة انفوجراف وزير الزراعة إيجي فاكس

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