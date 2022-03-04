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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بالفيوم

حملات الازالة بزراعة
حملات الازالة بزراعة الفيوم مستمرة

أكد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي جهاز حماية الأراضي بالمتابعه المستمرة وتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها  تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة و المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة لازالة التعديات في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين

 

حيث وجه وكيل الوزارة جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحمايه بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها و التي هي عصب الاقتصاد القومي .

 

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس بركه قطب مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 2حاله تعدى على مساحة واحد و6س عباره عن سملات خرسانية بالحادقه وتكسير قواعد خرسانية بناحية قرية العزب
وذلك بحضور المهندس سيد احمد والمهندس جمال عبد الحليم والمهندس ابراهيم محمد ابراهيم حمايه الأراضي بالإدارة الزراعية و جمال فتحي رئيس الوحده المحليه بناحية قرية العزب و عاطف حيدر الوحده المحليه والمهندس عبدالعليم عبد العزيز مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية الحادقه .

 

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الفيوم وكيل زراعة إزالة فورية الاراضى الزراعية

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