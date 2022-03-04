حلف الناتو: لن ندخل في حرب ضد روسيا

قال أمين عام حلف الناتو: “لن ندخل فى حرب ضد روسيا فى أوكرانيا”، داعيا الرئيس الروسي للإنخراط فى النهج الدبلوماسي.

وأشار إلى أنهم ناقشوا العواقب طويلة الأمد للحرب على أمنهم الجماعي، معقبا: "الحلف عليه مسئولية ضمان عدم تسرب الصراع إلى خارج أوكرانيا.

وتابع أن القتال فى أوكرانيا قد يؤدي لحرب واسعة النطاق فى أوروبا وسيفاقم المعاناة، مؤكدا أن علاقتهم بروسيا تغيرت بشكل جذري على المدي البعيد.

وأفاد بأن القوات الروسية تحشد مزيدا من المعدات العسكرية الثقيلة وتستمر فى اعتداءاتها فى أوكرانيا.

وجاء ذلك فى خبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز” منذ قليل..