وصول معدات تشغيل محطة المعالجة لموقع مشروع الصرف الصحي بـ بلطيم.. صور

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم وصول معدات تشغيل محطة المعالجة الخاصة بمشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، باشراف المهندس رشدي السيد،رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه جارٍ تركيب شبكة مواسير الهواء الرئيسية من الاستانلس ستيل أقطار 500مم، و 300مم، والغاليات الغاطسة داخل أحواض التهوية، ونواشر الهواء و أحواض التهوية، و محابس الفراشة قطر 125مم.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم نقل أجهزة قياس التصرف داخل أحواض التهوية لموقع مشروع محطة الصرف الصحي ببلطيم ، وجارٍ البدء في تركيب هذه المهمات، موجهاً شركة المقاولون العرب بالتعاون مع الموردين المعتمدين باستكمال تؤيد باقي المهمات، لسرعة تشغيل المحطة.

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