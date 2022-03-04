سعر ومواصفات سكودا فابيا مونتي كارلو موديل 2022.. صور

كشفت العلامة التجارية التشيكية سكودا المملوكة لمجموعة فولكس فاجن عن تفاصيل التسعير لسيارة فابيا مونت كارلو الجديدة، والتي تعزز تشكيلة الطراز كمجموعة تركز على الأداء مع تغييرات في التصميم ومحرك جديد.

سعر ومواصفات سكودا فابيا مونتي كارلو موديل 2022

تبدأ الأسعار من 20.925 جنيه إسترليني للطراز المبتدئ الذي يأتي بسعة 1.0 لتر في حين أن الطراز الأقوى بسعة 1.5 لتر يتطلب علاوة طفيفة عند 23.765 جنيه إسترليني دفاتر طلبات Skoda للنموذج مفتوحة الآن.

سعر ومواصفات سكودا فابيا مونتي كارلو موديل 2022

ينضم طراز Monte Carlo إلى SE L و Color Edition في مجموعة فابيا، التي تتكون مجموعة محركها من محرك بنزين 1.0 لتر بقوة 108 حصانًا والذي سيوفر قدرة تسارع من الثبات من الثبات حتى 62 ميل في الساعة خلال 9.9 ثانية وبنزين توربو سعة 1.5 لتر يوفر 148 حصانًا وزمن من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة في غضون 8.0 ثوانٍ.

سعر ومواصفات سكودا فابيا مونتي كارلو موديل 2022

يمكن اختيار كلا المحركين بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات يدوية بست سرعات للمحرك بسعة 1.0 لتر فقط، تعتبر هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المحرك سعة 1.5 لتر والمستخدم في العديد من طرازات سكودا بما في ذلك سكودا كاميك وسكودا أوكتافيا وسكودا سكالا، كما إنها أيضًا أقوى نسخة من سوبر ميني سكودا منذ 177 حصانًا فابيا vRSلعام 2010.

سعر ومواصفات سكودا فابيا مونتي كارلو موديل 2022

تم تجهيز مونتي كارلو أيضًا بمجموعة من تغييرات التصميم الخارجي لتمييز الطراز عن فابيا القياسي، كما تم تجهيز كل طراز بشبكة أمامية سوداء ومئزر أمامي جديد مع مآخذ هواء أوسع، وتم الانتهاء من مشتت الهواء الخلفي، والتنانير الجانبية، ومحيط النوافذ باللون الأسود، كما تم تزيين كل جناح بشعار مونت كارلو.

سعر ومواصفات سكودا فابيا مونتي كارلو موديل 2022

جهزت Monte Carlo أيضًا بعجلات مقاس 17 بوصة مع توفر عجلات أكبر مقاس 18 بوصة كخيار.

تكتسب Monte Carlo في الداخل مقاعد رياضية مع مظهر من الأسود والأحمر وشريط زخرفي عبر لوحة القيادة وتطعيمات من ألياف الكربون وخياطة متباينة.

تتشابه خيارات التكنولوجيا مع خيارات فابيا القياسية مثل شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة للمعلومات والترفيه قابلة للترقية إلى وحدة 9.2 بوصة مع اتصال بالهاتف الذكي، كما هو الحال مع شاشة قمرة القيادة الافتراضية من سكودا.