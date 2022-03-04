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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صلاح عن عمله بعد اعتزال كرة القدم: بفكر في حاجتين

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، عن طموحاته في للمستقبل، والعمل الجديد الذي سيعمل فيه بعد اعتزال رياضة كرة القدم.

وقال محمد صلاح، في حواره مع الإعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، اكيد هعمل حاجة مفيدة، واحب اعطي كل شيء للكرة، وحياتي كلها كرة قدم بسبب اني لما اعتزل اكون عملت كل شيء". 
https://fb.watch/by8mJgdnqI/

 

فيما كشفت الصفحة الرسمية لـ قناة دي إم سي، أن اليوم الجمعة سيتم عرض الجزء الثاني من حلقة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، و المنتخب الوطني، وذلك فى تمام الساعة الـ 9 مساء.

 

حل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات:

صلاح يكشف عن طموحه بعد الإعتزال
وقال صلاح،  إنه لم يتخيل عندما كان صغيرا ان ترسم صوره "جرافيتى"، مشيرا إلى أنه يفكر في أمرين يتمنى العمل بالكرة بعد الاعتزال أو يصبح رجل أعمال.


محمد صلاح : لو أكلت فطير بحس بالذنب وبنحتفل بكل الأعياد
تابع صلاح: "لو أكلت فطير بحس بالذنب، ولو كلت معاه كشري بيكون اليوم قفل، وأخر مرة في مصر كلت فطير الصبح واتعشيت حمام واتغديت كشري وحسيت ان في حاجة نفخت، وخدت بعدها الشهر كله مفيش حاجة خالص ومبضعفش أوي مع الأكل".

وقال "صلاح"، مازحا: "الناس كلها عايزه تعرف أمي بتدعيلي تقولي ايه"، لترد إسعاد يونس قائله: "كل الناس بتقول نفسنا أم محمد صلاح تدعي لنا".

 

محمد صلاح اعتزال كرة القدم نادى ليفربول منتخب مصر اخبار التوك شو

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