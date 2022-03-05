بركات: تشافي تلميذ فيريرا.. وعودة البروفيسور تصحح مسار الزمالك

أكد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك مدرب قدير ويستطيع أن يصحح مسار الفريق الأبيض.



وتغنى بركات عبر برنامجه الريمونتادا بقناة المحور بالمسيرة الرائعة التي خاضها فيريرا كمدير فني للزمالك وفي عدة أندية أوروبية.



وأوضح أن فيريرا ليس مدرباً عادياً بل "بروفيسور" مؤكداً أن عدة مدربين تعلموا في بداية مشوارهم من فيريرا وعلى رأسهم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني.



وأشار إلى أن تشافي لعب تحت قيادة فيريرا موضحاً أن المدرب البرتغالي نجح في تأهيل تشافي ووضعه في بداية المشوار التدريبي.