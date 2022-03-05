قدام مرايتها.. ريم البارودي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ريم البارودي في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريم بإطلالة ساحرة وناعمة امام المرآة، حيث ارتدت بليزر انيق باللون الأزرق وبقصة مميزة، واعتمدت ريم علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.



ويُعرض حاليا للنجمة ريم البارودي مسلسل"نقل عام" ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.

واستغرق تصوير مسلسل "نقل عام" 3 أشهر، حيث يتم عرض حلقاته حالياً على قناة ON وحقق ردود أفعال متميزة وتفاعل على السوشيال ميديا مع أحداثه.

مسلسل "نقل عام" انطلق عرضه يوم 29 يناير الماضى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.