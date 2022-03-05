بلينكن: أمريكا لا تسعى لتغيير النظام في روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في روسيا، مؤكدًا أنه على الشعب الروسي أن يختار قيادته.

وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "نعمل يوميا مع الحكومة الأوكرانية لمساعدتها في أن تكون أكثر فاعلية في مواجهة الهجوم الروسي".

وكان بلينكن قال، في مؤتمر صحفي من بروكسل الجمعة، إن بلاده لا تريد أن يشهد العالم حربا عالمية ثالثة بعدما حدث في الأولى والثانية.

وأضاف الوزير الأمريكي: "لم يتصور أحد أن هجوم روسيا على أوكرانيا ممكن، لكنه أصبح واقعا نعيشه".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أعلنت موسكو مرارا، حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم بـ"النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "شرق"، من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.