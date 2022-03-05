موعد انتهاء الشتاء في مصر.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة على مدار يومين.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، ان فصل الشتاء سوف ينتهي في 20 مارس.

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وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، منوها بأن فصل الشتاء لم ينته بعد.

وأوضح: " من الوارد حدوث تقلبات جوية، ولكن من الصعب أن نشهد موجة باردة مثل التي تعرضت لها البلاد في شهر يناير، محذرا من تخفيف الملابس هذه الفترة حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا.

وأشار إلى أن الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى يتخطى 10 درجات، مضيفا أنه من الضروري متابعة النشرات الجوية الفترة المقبلة لمعرفة حالة الطقس.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة، مع بداية الأسبوع وحتى الأربعاء 9 مارس، ماعدا يوم الأحد 6 مارس 2022، حيث تتكون الشبورة المائية على طرق القاهرة الكبرى والسويس والوجه البحري والإسماعيلية ووسط سيناء، والإسكندرية وبورسعيد والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

أما الرياح فتكون مثيرة للأتربة والرمال، أيام السبت والأحد والأربعاء ، حيث تنشط يوم السبت على الإسكندرية والسواحل الشمالية، ويوم الأحد على القاهرة وشمال الصعيد والإسكندرية والسواحل الشمالية ووسط سيناء والوجه البحري، أما يوم الأربعاء فتنشط على الإسكندرية والوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع في القاهرة ما بين 20 و 26 درجة مئوية نهارًا، و بين 10 و 13 درجة مئوية ليلاً.

وفي الإسكندرية تتراوح ما بين 18 و 22 درجة نهارًا و بين 12 و 18 درجة ليلاً

وفي جنوب سيناء تتراوح ما بين 23 و 28 درجة نهارًا، و بين 14 و 16 درجة ليلاً.

أما درجات الحرارة في شمال الصعيد، من المتوقع أن تتراوح بين 21 و 25 نهارًا، و بين 7 و 13 درجة ليلاً.

وعلى جنوب الصعيد تكون ما بين 27 و 33 درجة نهارًا و بين 11 و 16 درجة ليلاً.