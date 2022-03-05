لا تخففوا الملابس.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة والشتاء لم ينتهي بعد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء فصل الشتاء.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، منوها بأن فصل الشتاء لم ينته بعد.

وأوضح: " من الوارد حدوث تقلبات جوية، ولكن من الصعب أن نشهد موجة باردة مثل التي تعرضت لها البلاد في شهر يناير، محذرا من تخفيف الملابس هذه الفترة حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا.

وأشار إلى أن الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى يتخطى 10 درجات، مضيفا أنه من الضروري متابعة النشرات الجوية الفترة المقبلة لمعرفة حالة الطقس.