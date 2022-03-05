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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في 11 يوما.. 3 مواجهات صعبة أمام الزمالك في الدوري وإفريقيا

نادى الزمالك
نادى الزمالك

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 3 مباريات لا بديل عن الفوز عنهم خلال 11 يوما في شهر مارس على المستوي المحلي وضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

يلتقى فريق الزمالك بعد غد الإثنين نظيره فريق الجونة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز ثم يستضيف الفارس الأبيض نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة المقبل على أن يحل ضيفا يوم 18 مارس الجاري على نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي. 

 

مساعدي البرتغالي فيريرا

وكشف مصدر مقرب من البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المساعدين البرتغاليين الجدد بالجهاز الفني للفريق الأبيض وقال: مساعدي المدرب البرتغالي، هم روي أجواس في منصب المدرب المساعد، وبيدرو بوكاس محللا للأداء، و أندريه سوزا مخططا للأحمال، بخلاف تواجد الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس.

 

وكان رئيس نادي الزمالك أكد أن عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأبيض وقع على العقود رسميا  لمدة موسم ونصف خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وأضاف رئيس القلعة البيضاء أن فيريرا سيصطحب معه 3 مساعدين" مساعد مدير فني، ومحلل أداء ومعد بدني"، وسيتواجد معه كل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر في الجهاز المعاون.

 

وتابع أن المدير الفني وقع على العقود لمدة موسم ونصف، وشدد على أن الإدارة تعاقدت مع أفضل مدرب لقيادة الفريق.

 

وكان الزمالك فسخ تعاقده مؤخرا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بصورة ودية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

 

فيما علق محمد بركات ، نجم النادي الأهلي الأسبق ، على قرار إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض لتولي مهام قيادة القلعة البيضاء.


وأشار بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن فيريرا مدرب كبير والجماهير حزنت لرحيله عام 2015 بعد أن حقق الثنائية المحلية بحسم لقبي الدوري والكأس.


وأوضح أن فيريرا "بروفيسور" ويستطيع إنقاذ الزمالك من عثرته الحالية مؤكداً أن هناك 5 لاعبين تعاملوا من قبل مع فيريرا وهو أمر مهم سيسهل مهمة المدرب البرتغالي في سرعة التأقلم مع اللاعبين.


وأكد أن فيريرا مدرب قدير ولكن مهمته لن تكون سهلة مع الزمالك، خاصة أن الفريق بحاجة إلى الفوز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال اللقاءات الثلاث المتبقية.

 

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