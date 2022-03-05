لحظة مؤثرة.. كلب يدفن صديقه بعد وفاته أمام عينيه|فيديو

جسد مقطع فيديو مؤلم حقيقة وفاء الكلاب الذي يفتقده العديد من البشر، فقد ظهرت مجموعة من الكلاب في الهند أثناء قيامهم بدفن صديقهم المتوفى.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الكلاب الوفية في الهند تقوم بحفر قبر لصديقهم من أجل دفنه بعد وفاته أمام عينيهم، ثم أقاموا الحداد.

ترك الفيديو البالغ مدته 45 ثانية مستخدمي الإنترنت مفطوري القلب، حيث تم نشر مقطع الفيديو على موقع تويتر من قبل ضابط هندي يدعى أوانيش شاران.

ظهر أحد الكلاب وهو يودع صديقه بطريقة عاطفية، حيث يمكن رؤية الأصدقاء الأوفياء وهم يضعون الرمل لتغطية جثة الكلب المتوفى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع محققًا مئات الآلاف من المشاهدات.

علق أحد المستخدمين قائلًا: "الحيوانات مثل الملائكة الصغار المرسلة إلى الأرض لتعليمنا كيف نحب، فهي وفية حنونة، وموجودة دائمًا من أجلنا".