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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصد 13 لقبا محليا وقاريا.. أباتشي الزمالك شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ 36

شيكابالا ونجله آدم
شيكابالا ونجله آدم

يحتفل اليوم اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ شيكابالا قائد نادى الزمالك هذه الأيام بعيد ميلاده الـ36 حيث أنه من مواليد 5 مارس عام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان.

 

وذلك في ظل مسيرة كروية واحترافية بدأت من فريق الناشئين بنادي الزمالك وتدرّج في فرق الناشئين وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط ثم انضمامه لصفوف الفريق الأول وكانت أولى مبارياته أمام فريق غزل المحلة موسم 2002 ونجح وقتها في تسجيل هدف كان الأفضل خلال الموسم وخوض تجارب احترافية في صفوف كل من نادي باوك اليوناني ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وانتقل على سبيل الإعارة لصفوف كل من الوصل الإماراتي والإسماعيلي والرائد السعودي وأخيراً إلى نادي أبولون سميرني اليوناني.

 

يشتهر شيكابالا بعدة ألقاب، منها الفهد الأسمر والاباتشي ويعد أيضا من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر، حيث نال لقب أفضل لاعب في مصر في الكثير من الاستفتاءات الرسمية والودية في مناسبات ومواسم كروية مختلفة، ويتميز أسلوب لعبه بالمراوغة والاختراق صناعة الألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف وقوة التسديد علي المرمى من بعيد بالقدم اليسرى.

 

الأباتشي 

في إحدى مباريات الدوري المصري التي جمعت بين فريقي الزمالك واتحاد الشرطة، كانت شباك الفريق الثاني على موعد مع هدف مميز للاعب النادي الأبيض المخضرم، محمود عبدالرازق شيكابالا، ليوثقه حينها المعلق الرياضي بلال علام، بصوته، والذي لم يكتف بذكر اسم الاعب، ووصف الهدف بقذائف الطائرات الأباتشي.

 

لم يعلم فتى الزمالك الأسمر، أن وصف المعلق الرياضي سيتحول من تلك اللحظة للقب جديد يضاف إلى قائمة الألقاب التي حصل عليها، بل أصبح فيما بعد أشهر الألقاب، متفوقا حتى على لقبه الأصلي شيكابالا، ليصبح من يومها الأباتشي.

 

يقول بلال علام في لقاء تلفزيوني ببرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: أنا اللي مطلع عليه الأباتشي ويحكي قصة الهدف قائلا: كان ماتش ما بين الزمالك واتحاد الشرطة.. جاب جول غير عادي في محمد خلف.. انت عارف شيكابالا رجليه ملبن ابن اللذينة، عدلها كده ومرة واحدة حطها في البعيدة.

 

حقق شيكابالا، مع الزمالك بطولة الدوري 3 مرات في أعوام 2003 و2004 و2021 ، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقي 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلي 2020، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011. 

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