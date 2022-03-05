عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار حابي للنشر تعلن عن مسابقة لاكتشاف المواهب الأدبية .. اعرف الشروط

صدى البلد

أعلنت  دار حابي للنشر و التوزيع، عن مسابقة أدبية للكتاب  والموهوبين في أقسام: الرواية - القصة القصيرة (مجموعة قصصية ، وقصص منفردة) - قصص الأطفال وتستمر الدار في استقبال الاعمال الخاصة بالمسابقة حتى 30 مارس.


وأكدت دار حابي للنشر و التوزيع في بيان لها انها ستقوم بنشر العمل الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني في كل قسم بالمسابقة على نفقة الدار بالكامل من (غلاف -تصحيح لغوي وإملائي - إخراج فني وتنسيق داخلي - استخراج رقم إيداع وترقيم دولي -طباعة - توزيع)، على أن تنشر النتائج كاملة على صفحة دار حابي للنشر والتوزيع على فيسبوك على الرابط التالي:


https://www.facebook.com/dar.HAPI/

 

ملاحظات خاصة بمسابقة دار حابي للنشر:


-  لا يُطالب الكاتب بدفع أي مبالغ مالية للدار تحت أي مسمى، ولا يُطالب كذلك بشراء أي نسخ من عمله.


-  للكاتب جزء من الأرباح على المبيعات التي يحققها الكتاب يتم تحديدها قبل توقيع عقد الاتفاق معه.


-  تشارك الدار بالأعمال الفائزة في المعارض داخل مصر وخارجها، وفي جميع المسابقات الأدبية.


-  تقوم الدار بعمل حملة دعاية وتسويق لكل كتاب فائز في المسابقة وتوزيعه في أكبر عدد ممكن من منافذ التوزيع المتميزة.


-  تلتزم الدار بإعلام جميع المتسابقين بنتيجة لجنة القراءة، ليكون لهم حق التصرف في العمل.


-  المشاركة في المسابقة متاحة للكُتاب الموهوبين من الجنسين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وبدون سن معين.


- تستمر الدار في استقبال الأعمال حتى 30 مارس 2022، على أن تبدأ لجان القراءة مهامها بداية من 1 إبريل 2022 وحتى 30 إبريل 2022، ويكون إعلان النتائج وأسماء الفائزين يوم 5 مايو 2022.

txt

معرض مسقط الدولي.. يوسف عرفان يتحدث عن الإعلام الرياضي وتوثيق تجربته في كتاب

txt

تاريخ البشرية.. كتاب لـ"أرنولد توينبي" عن الدار الأهلية للنشر

شروط التقدم للمسابقة 


-  أن يكون العمل المشارك مكتوب بلغة عربية سليمة (يمكن أن تكون مزيج من الفصحى في السرد والعامية في الحوار).


-  ألا يكون العمل المشارك قد سبق نشره في أي مكان آخر سواء ورقياً أو إلكترونياً أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها، وإذا اكتشف خلاف ذلك يتم سحب الجائزة فوراً.
 

-  يتم إرسال العمل بصيغة Word  بداية من 1 مارس وحتى 30 مارس 2022، على البريد الإلكتروني الخاص بالدار وهو
[email protected] 
ويرسل معه سيرة ذاتية للكاتب وأرقام الهاتف الخاصة به وحسابات السوشيال ميديا إن وجدت.
 

* بالنسبة للرواية يجب ألا تزيد عن 30 ألف كلمة.
 

*  بالنسبة للمجموعة القصصية يجب أن يكون مجموع كلمات المجموعة بعد وضعها في ملف word واحد ما بين 20 ألف كلمة إلى 30 ألف كلمة.
 

*  وبالنسبة للقصص القصيرة المنفردة والتي سيتم نشرها في كتاب مجمع.. يشترط ألا تزيد القصة المشاركة عن 2000 كلمة.
 

* بالنسبة لقصص الأطفال يشترط ألا تزيد عن 5 آلاف كلمة.


-  يجب أن يبتعد العمل عن تابوهات الدين والجنس والسياسة.


-  سيتم النشر مجاناً 100% بالنسبة للفائز الأول والثاني فقط في الرواية والقصص القصيرة وقصص الأطفال، والأول والثاني والثالث فقط في القصص المنفردة.


- بالنسبة للفائزين من المركز الثالث إلى الخامس في الرواية والقصص القصيرة وقصص الأطفال، ومن الرابع إلى العاشر في القصص المنفردة ستتحمل الدار نصف التكلفة 50% ويتحمل الكاتب النصف الآخر إذا رغب في ذلك.


 

اكتشاف المواهب مجموعة قصصية القصه القصيره مسقط الدولي مسابقة أدبية دار حابي للنشر والتوزيع قصص الأطفال المواهب الأدبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-3-2022 | فيديو

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

الروسية منتظمة.. مصادر: وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو بشكل مؤقت لـ جدوى التشغيل

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

بقرار حكومى .. إعفاء ملايين الطلاب بالمدارس من المصاريف الدراسية | تفاصيل

الأرصاد تحذر: منخفضات الخماسين تضرب البلاد خلال الأيام القادمة

القاضيات يظهرن على المنصة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

أوكرانيا: مروحيات "كا- 52" تدمر مدرعات المتطرفين

قبل الولاية الثانية .. أرقام فيريرا بعد رحيله عن الزمالك في 2015

العالم يحبس أنفاسه.. تفاصيل حريق أكبر مفاعل نووي في أوروبا

أسعار الأسمنت لا علاقه لها بحجم الانتاج.. والزيادة بسبب الأزمة الروسية وارتفاع أسعار الطاقة وورق الكرتون

عالقون بالمنازل وتحت الأنقاض.. شهادات مرعبة من عمليات الإجلاء من فولنوفاكا وماريوبول

الرفاعي: الشكاوى الحكومية استقبلت 1602 استغاثة وبلاغ بشأن تراكم القمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر موديلات 2022

نشرة المنوعات.. ساحر يدق مسمار في رأس امرأة.. علاقة حورية البحر بكورونا.. ولحظة تدمير الحلم الأوكراني

نذير شؤم.. اكتشاف حورية بحر عمرها 300 عام وعلاقتها بـ كورونا

ساحر يدق مسمار في رأس امرأة تريد الحمل | شاهد ما حدث

فيديو

رمال وأتربة| تفاصيل طقس متقلب ينتظر المصريين.. فيديو جراف

3 عقوبات لن يفرضها الغرب على روسيا.. خطوط حمراء رسمها الناتو لنفسه.. فيديوجراف

تزوجت 6 مرات وارتدت الحجاب.. محطات في حياة هدى رمزي

سامية جمال ..عادت للرقص فى الـ 60 بسبب أزمة مالية.. وحكايتها مع رشدى أباظة وعبد الله كينج

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ