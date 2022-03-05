دار حابي للنشر تعلن عن مسابقة لاكتشاف المواهب الأدبية .. اعرف الشروط

أعلنت دار حابي للنشر و التوزيع، عن مسابقة أدبية للكتاب والموهوبين في أقسام: الرواية - القصة القصيرة (مجموعة قصصية ، وقصص منفردة) - قصص الأطفال وتستمر الدار في استقبال الاعمال الخاصة بالمسابقة حتى 30 مارس.



وأكدت دار حابي للنشر و التوزيع في بيان لها انها ستقوم بنشر العمل الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني في كل قسم بالمسابقة على نفقة الدار بالكامل من (غلاف -تصحيح لغوي وإملائي - إخراج فني وتنسيق داخلي - استخراج رقم إيداع وترقيم دولي -طباعة - توزيع)، على أن تنشر النتائج كاملة على صفحة دار حابي للنشر والتوزيع على فيسبوك على الرابط التالي:



https://www.facebook.com/dar.HAPI/

ملاحظات خاصة بمسابقة دار حابي للنشر:



- لا يُطالب الكاتب بدفع أي مبالغ مالية للدار تحت أي مسمى، ولا يُطالب كذلك بشراء أي نسخ من عمله.



- للكاتب جزء من الأرباح على المبيعات التي يحققها الكتاب يتم تحديدها قبل توقيع عقد الاتفاق معه.



- تشارك الدار بالأعمال الفائزة في المعارض داخل مصر وخارجها، وفي جميع المسابقات الأدبية.



- تقوم الدار بعمل حملة دعاية وتسويق لكل كتاب فائز في المسابقة وتوزيعه في أكبر عدد ممكن من منافذ التوزيع المتميزة.



- تلتزم الدار بإعلام جميع المتسابقين بنتيجة لجنة القراءة، ليكون لهم حق التصرف في العمل.



- المشاركة في المسابقة متاحة للكُتاب الموهوبين من الجنسين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وبدون سن معين.



- تستمر الدار في استقبال الأعمال حتى 30 مارس 2022، على أن تبدأ لجان القراءة مهامها بداية من 1 إبريل 2022 وحتى 30 إبريل 2022، ويكون إعلان النتائج وأسماء الفائزين يوم 5 مايو 2022.

شروط التقدم للمسابقة



- أن يكون العمل المشارك مكتوب بلغة عربية سليمة (يمكن أن تكون مزيج من الفصحى في السرد والعامية في الحوار).



- ألا يكون العمل المشارك قد سبق نشره في أي مكان آخر سواء ورقياً أو إلكترونياً أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغيرها، وإذا اكتشف خلاف ذلك يتم سحب الجائزة فوراً.



- يتم إرسال العمل بصيغة Word بداية من 1 مارس وحتى 30 مارس 2022، على البريد الإلكتروني الخاص بالدار وهو

[email protected]

ويرسل معه سيرة ذاتية للكاتب وأرقام الهاتف الخاصة به وحسابات السوشيال ميديا إن وجدت.



* بالنسبة للرواية يجب ألا تزيد عن 30 ألف كلمة.



* بالنسبة للمجموعة القصصية يجب أن يكون مجموع كلمات المجموعة بعد وضعها في ملف word واحد ما بين 20 ألف كلمة إلى 30 ألف كلمة.



* وبالنسبة للقصص القصيرة المنفردة والتي سيتم نشرها في كتاب مجمع.. يشترط ألا تزيد القصة المشاركة عن 2000 كلمة.



* بالنسبة لقصص الأطفال يشترط ألا تزيد عن 5 آلاف كلمة.



- يجب أن يبتعد العمل عن تابوهات الدين والجنس والسياسة.



- سيتم النشر مجاناً 100% بالنسبة للفائز الأول والثاني فقط في الرواية والقصص القصيرة وقصص الأطفال، والأول والثاني والثالث فقط في القصص المنفردة.



- بالنسبة للفائزين من المركز الثالث إلى الخامس في الرواية والقصص القصيرة وقصص الأطفال، ومن الرابع إلى العاشر في القصص المنفردة ستتحمل الدار نصف التكلفة 50% ويتحمل الكاتب النصف الآخر إذا رغب في ذلك.



